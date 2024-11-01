Kuyumcuda Silahlı Soygun: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcuda Silahlı Soygun: Şüpheli Yakalandı

Kuyumcuda Silahlı Soygun: Şüpheli Yakalandı

Adana'da kuyumcuya girip sahibini yaralayan Okan B., baykuş dövmesiyle tespit edilip tutuklandı.

01.11.2024 12:23
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ADANA'da dükkanına girdiği kuyumcu Muhammed Bahadır Altundağ'ı (32) tabancayla yaralayıp, vitrindeki 900 gram bilezik ve ziynet eşyasını çalan Okan B. (35), boynundaki baykuş dövmesinden tespit edilip, yakalandı. Şüphelinin çaldığı bileziklerin bir kısmını bozdurup, parasını aktardığı banka hesabına tedbir konulurken, kalanı da evinde ele geçirildi.

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletli ve kasklı şüpheli Okan B., Muhammed Bahadır Altundağ'ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi. Okan B., yalnız kaldığı anda dükkana girip, Altundağ'ı tabancayla omuz ve sırtından tabancayla vurdu. Kuyumcu yere yığılırken, şüpheli ise vitrindeki yaklaşık 900 gram bilezik ve ziynet eşyasını alıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Altundağ'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

3 SAAT KEŞİF YAPMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerine plakası bantla kapatılmış motosikletle geldiğini ve yaklaşık 3 saat keşif yaptığını belirledi. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki 100 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin kimliğini, boynundaki baykuş dövmesinden saptayıp, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

BANKA HESABINA BLOKE KONULDU

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Okan B.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada çalıntı bilezik ve ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi. Polis, şüphelinin altınların 160 gramını bozdurduğunu belirleyip, parayı aktardığı banka hesabına tedbir uygulanmasını sağladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralı kuyumcunun yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuyumcuda Silahlı Soygun: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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