Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarına karşılık askeri faaliyetlerde bulunacağını bildirdi

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına karşılık askeri faaliyetlerde bulunacağını bildirdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek ve "geçen yıla kıyasla iki kat fazla sayıda çeşitli arazi tatbikatları içeren" ortak tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.
ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının "bir devletin egemenliğini ihlal amacı taşıyan açık bir tehdit" olarak nitelendirildiği açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin "yaptıkları yanlış seçimin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri" ifade edildi.
Açıklamada, "Kuzey Kore'nin, düşmanlarının maceracı eylemlerini izlemeye devam edeceği ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almak için etkili askeri faaliyetler yürüteceği" kaydedildi.
Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle, "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı dün başlamıştı.
Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 29 Şubat'ta ABD ziyareti kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmiş, basın toplantısında Cho, "Nükleer ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme, yasa dışı gelirlerini engelleme ve insan hakları konusunda işbirliğini güçlendirmede mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.
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