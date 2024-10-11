Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Uyarı - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Uyarı

Kuzey Kore, Güney Kore'nin broşür taşıyan İHA'ları için provokasyon iddiasında bulundu.

11.10.2024 16:46
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Kuzey Kore, Güney Kore'nin geçen haftadan bu yana üç defa Pyongyang üzerine insansız hava aracı gönderdiğini iddia ederek, bu hareketi askeri bir provokasyon ve egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Yonhap'ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde broşür taşıyan insansız hava araçlarını Pyongyang'a gönderdiği öne sürüldü.

Açıklamada, bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulanarak, "savaşa dönüşebilecek silahlı bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona" derhal son vermesi için Güney Kore'ye çağrıda bulunuldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedildi.

"Çöp balonu" gerilimi

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

Kaynak: AA

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