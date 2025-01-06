Kuzey Kore Orta Menzilli Füze Fırlattı

Güncel

SEUL, 6 Ocak (Xinhua) -- Kuzey Kore pazartesi günü kendi doğu kara sularına doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Güney Kore ordusunun, aynı günün öğle saatlerinde Pyongyang bölgesinden doğu kara sularına doğru ateşlenen ve orta menzilli bir füze olduğu düşünülen bir roket tespit ettiğini söyledi.

Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada ordunun, fırlatılabilecek başka roketler için keşif ve teyakkuz çalışmalarını artırıp tam hazırlık durumunu sürdürdüğü ve olayla ilgili ABD ve Japonya ile yakın istihbarat paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Daha önce 5 Kasım 2024'te kısa menzilli bir balistik füze ateşleyen Kuzey Kore, yaklaşık iki ay içindeki ilk füze denemesini gerçekleştirmiş oldu.