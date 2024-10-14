Kuzey Kore Yolları Patlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kuzey Kore Yolları Patlatmaya Hazırlanıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kullanılmayan yolları patlatmaya hazırlandığını duyurdu.

14.10.2024 11:17
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki kullanılmayan yolları "patlatmaya" hazırlanıyor olabileceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lee, ülkenin kuzeyinde bulunan ve kullanılmayan "Koreler arası" yollara Kuzey Kore'nin monitörler döşediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin yolları "patlatmaya hazırlandığına işaret eden" bazı faaliyetler yürüttüğünü öne süren Lee, patlamanın "en erken bugün" meydana gelebileceğini ifade etti.

Lee, Kuzey Kore'nin uzay roketi fırlatma testi yapabileceğini de belirterek, Pyongyang yönetiminin, Seul yönetimi üzerinde "baskısını artırmak için küçük provokasyonlara" başvurabileceğini kaydetti.

Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada, "birincil düşman devlet" olarak tanımladığı Güney Kore'yle aralarındaki kara ve demir yolu bağlantılarının kesileceği duyurularak, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin aldığı bu kararı "şiddetle" kınamıştı.

Daha sonra, dün, Kuzey Kore'nin, güney sınırındaki topçu birliklerine, Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri verdiği bildirilmişti.

İki ülke arasında bir süredir "çöp balonu" ve "İHA" gerilimi tırmanıyor.

Kaynak: AA

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