KVKK, 2017'den bu yana CİMER dahil 72 bin 500 başvurunun 69 binini sonuçlandırdı - Son Dakika
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KVKK, 2017'den bu yana CİMER dahil 72 bin 500 başvurunun 69 binini sonuçlandırdı

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KVKK, 2017\'den bu yana CİMER dahil 72 bin 500 başvurunun 69 binini sonuçlandırdı
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KVKK Başkanı Faruk Bilir, 2017'den bu yana CİMER dahil 72 bin 500 başvuru aldıklarını, bunların yaklaşık 69 binini sonuçlandırdıklarını bildirdi. Yaptırım ve idari para cezası uyguladıklarını, çocuklara dijital okuryazarlık ve sektörlere rehber hazırladıklarını belirtti.

BEYZA NUR ERYILMAZ/OKAN COŞKUN - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, 2017 yılından bugüne kadar CİMER üzerinden gelenler de dahil kişisel verilerin korunmasına ilişkin 72 bin 500 başvuru aldıklarını, bunların yaklaşık 69 binini sonuçlandırdıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Bilir, AA muhabirine, Kurumun 2017'den bu yana kişisel verilerin korunmasına ilişkin vatandaşlardan gelen başvuruları aldığını ve sonuçlandırdığını söyledi.

Kişisel verilerin korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Bilir, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar CİMER üzerinden gelenler de dahil 72 bin 500 başvuru alındı. Biz bu başvurulardan yaklaşık 69 binini sonuçlandırdık. Tabii genel olarak kanun bize birçok görev tanımı yapıyor ve birçok görevler veriyor. Bu görevlerden en önemlisi inceleme faaliyeti. Bize şikayet üzerine veya ihbar şeklinde birtakım başvurular geliyor. Bu ihbarlar ve şikayetler genelde vatandaşların temel bir hakkı olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bağlamında gerçekleştirilmektedir. Biz, bu incelemeler sonucunda birtakım yaptırımlar ve idari para cezası uygulamaktayız ayrıca bize kanunun verdiği bir görev de bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri. Rehberlik etmek zorundayız. Vatandaşlarımızı Anayasa'da düzenlenen bu temel hak konusunda bilgilendirmek zorundayız."

Çocuklara yönelik dijital okuryazarlık faaliyetleri

Bilir, vatandaşların kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmesi amacıyla seminer, konferans ve toplantılar düzenlediklerini anlattı.

Çocuklara yönelik de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bilir, dijital okuryazarlık konusunda çocukların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bilir, farklı sektörlere yönelik rehberler de hazırladıklarını ifade ederek, "Rehber dediğimiz zaman kanunun o sektöre uygulanması, en son avukatlara yönelik rehberi, tanı laboratuvarlarına yönelik rehberi yayınladık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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