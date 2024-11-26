KYK Yurtlarında Öğrencilere Üç Öğün Yemek Teklifi - Son Dakika
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KYK Yurtlarında Öğrencilere Üç Öğün Yemek Teklifi

KYK Yurtlarında Öğrencilere Üç Öğün Yemek Teklifi

CHP'li Deniz Demir, KYK yurtlarında öğrencilere üç öğün ücretsiz yemek verilmesi için teklif sundu.

26.11.2024 12:29
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere üç öğün ücretsiz yemek verilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sadece sabah kahvaltı ve akşam yemeği verilen KYK yurtlarında üç öğün yemek verilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, KYK yurtlarda öğrencilere ücretsiz olarak günde üç öğün yemek verilecek, yemek öğünlerinin besin içeriği ve porsiyon miktarı öğrencilerin gereksinimi göz önünde bulundurularak, günlük sağlıklı beslenebilecekleri miktar ve besin içeriğinde olacak.

"KYK yurtlarında öğrencilerin yiyeceği iki öğün yemekten para almak doğru değil"

Kanun teklifine ilişkin yazılı açıklama yapan Demir, "Beslenme yardımı sınırlı olamamalı. Öğrenciler devlet yurtlarında üç öğün ücretsiz ve dengeli bir biçimde beslenebilmeli" dedi. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an KYK Yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. Ancak bu beslenme yardımının belirli bir sınırı var. Beslenme yardımı, sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira olarak uygulanıyor. Örneğin bir öğrenci sabah kahvaltısında 80 liralık bir yemek aldığı takdirde, 55 lira olan beslenme yardımını aştığı için cebinden 25 lira ödemek zorunda. Güncel olarak KYK yurtlarında öğrencilerin beslenme giderlerinin tamamı ne yazık ki karşılanmıyor. Biz bu durumun değişmesini istiyoruz. Devlet yurdu sayısının az olması ve başvuran öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle KYK yurtlarında sadece ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı öğrenciler barınabilmekte. Halihazırda ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının ikamet ettiği KYK yurtlarında öğrencilerin yiyeceği iki öğün yemekten para almak doğru değil."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK Yurtlarında Öğrencilere Üç Öğün Yemek Teklifi - Son Dakika

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