La Scala'da Protestolarla Sezon Açılışı - Son Dakika
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La Scala'da Protestolarla Sezon Açılışı

Milano'daki La Scala Tiyatrosu'nda yeni sezon, protestolar ve savaş karşıtı eylemlerle başladı.

07.12.2024 23:16
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İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Tiyatrosu'nda yeni sanat sezonunun açılışı protestolar eşliğinde gerçekleştirildi.

Milano kentinde tarihi sahnedeki yeni sezonun ilk temsili öncesinde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı aktivistler farklı protestolar yaptı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Milano'da yürüyen savaş karşıtı grup, gösterilerini La Scala Tiyatrosu önüne taşımak istedi ancak polis bariyerlerine takıldı.

Gruptan bazılarının yaktıkları meşaleleri polislerin bulunduğu noktaya attığı görüldü.

Sabah saatlerinde de bir grup, kapitalizm karşıtı ve Filistin destekçi, La Scala Tiyatrosu önüne gelerek binanın önüne önce kırmızı halı serdi ve daha sonra da bu halı üzerine gübre döktü.

Göstericiler, gübrenin de üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin fotoğrafını koydu.

Protestocular, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "savaşa hayır" diyerek protesto etti.

La Scala Tiyatrosu, yeni sezonun ilk temsilinde, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin 4 perdelik eseri "La Forza del Destino (Kaderin Gücü)"yu sahneye koydu.

Kaynak: AA

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