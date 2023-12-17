Lahey\'de Sörf Yapan Noel Babalar Etkinliği

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ÇEKİM TARİHİ: 16 Aralık 2023

1. Lahey'in Scheveningen plajında düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar etkinliğinden çeşitli görüntüler

Her yıl düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar adlı sörf etkinliği, Cumartesi günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Scheveningen plajında yapıldı.

Yerel bir buluşmadan ülke genelinde bir gösteriye dönüşen bu eşsiz ve eğlenceli gelenek, ülkenin her köşesinden sörfçüleri bir araya getiriyor.

Beach Club Hart'ın önündeki plajı kırmızı ve beyaz renklere boyayan Sörf Yapan Noel Babalar etkinliği, geleneksel tatil kutlamalarına farklı bir yorum getirmek isteyen yerel halk ve ziyaretçiler için mutlaka katılmaları gereken bir etkinlik haline geldi.

Noel Baba kıyafeti giymiş her yaştan katılımcı, Kuzey Denizi'nin buz gibi sularında sörf yapma yeteneklerini sergiliyor.

Etkinlik sadece heyecan verici bir sörf gösterisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcılar arasında bir topluluk olma duygusu da yaratarak geleneksel Noel kutlamalarına benzersiz bir dokunuş katıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor.

(XHTV)