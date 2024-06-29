Lalapaşa Belediyesi'nin tek itfaiye aracı çalışır durumda - Son Dakika
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Lalapaşa Belediyesi'nin tek itfaiye aracı çalışır durumda

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lalapaşa Belediyesi'nin çalışır durumda tek itfaiye aracının olduğunu ve AKP'nin yıllarca vatandaşın gözünü boyadığını söyledi.

29.06.2024 15:47  Güncelleme: 22:12
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(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, AKP'den yaklaşık 24 milyon liralık borç ile 47 yıl sonra CHP'ye geçen Lalapaşa Belediyesi'nin çalışır durumda tek itfaiye aracı olduğunu açıkladı. Araç önünden iktidara seslenen Yazgan, "Hortumları, belediye başkanımız imkanınca yeniledi. Yıllardır vatandaşın gözünü boyadınız 'Yaparsa AKP yapar' diye. Yaptığınız bu mu?" dedi.

Ahmet Baran Yazgan, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde 47 yıl sonra CHP'ye geçen ve AKP'den yaklaşık 24 milyon liralık borçla devralınan Lalapaşa Belediyesi'nin itfaiye aracı sorununu gündeme taşıdı.

"Lalapaşa Belediyesi'ni 47 yıl sonra talan belediyeciliğinden kurtardık" diyen Yazgan, "Talan belediyeciliği sonrasında yüklü bir borçla devraldığımız belediyede 2 tane itfaiye aracı var. Bunların biri, bir daha çalıştırılamayacak kadar arızalı. Diğeri ise 94 model ve 3 ton kapasiteli" diye konuştu.

Lalapaşa'da yaşanan tarla ve orman yangını sonrası bölgede incelemelerde bulunan Yazgan, çalışır durumdaki tek itfaiye aracının önünden ise iktidara seslendi. Yazgan, şöyle konuştu:

"Lalapaşa Belediyesi'nin çalışır durumdaki tek itfaiye aracı bu. Hortumları, belediye başkanımız imkanınca yeniledi. Buradan seslenmek istiyorum; yıllarca vatandaşın gözünü boyadınız 'Yaparsa AK Parti yapar' diye. Yaptığınız bu mu? Yaptıklarını gözünüzle görün. Vatandaşımızın canı yanarken, malı giderken bununla mı müdahale edecek belediye? Bu aracı nasıl yenileyecekler?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lalapaşa Belediyesi'nin tek itfaiye aracı çalışır durumda - Son Dakika

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