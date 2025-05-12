Lana'nın Beyazlayan Saçları ve Umudu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşadığı korkuyla saçları beyazlayan ve önce yüzünde sonra da bütün bedeninde beyaz lekeler çıkan küçük kız çocuğu Lana Halil Şerif, tedavi olmak ve eskisi gibi "güzel" olmak istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce ton bomba kullanarak düzenlediği saldırılarda Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İnsanlar evsiz barksız, işsiz, aşsız, susuz ve ilaçsız kaldı. Filistinliler yaşadıkları tüm bu zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışsa da büyük psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Psikolojik sorunlar en çok da küçük çocukları etkiledi. Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Lana da saçlarına düşen ak ve bedenini kaplayan beyaz lekeler nedeniyle psikolojik çöküntü yaşayan bu çocuklardan.

Arkadaşları beyazlayan saçlarından ötürü onu yaşlı sanıyor

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 10 yaşındaki Lana, "Savaştan önce çok güzeldim. Komşumuzun evi bombalandı, 2 gün sonra yüzümde korkudan beyaz noktalar çıktı. Cildiyeye gittik, bize merhem verdi ama beyazlıklar bütün bedenime yayıldı. Sonra da saçım ağarmaya başladı." diyerek bedeninde meydana gelen değişikliklerin onu ne denli üzdüğünü dile getirdi.

Annesi saçlarını tararken sürekli elinden düşürmediği aynaya bakan Lana, "Arkadaşlarım saçımdan ötürü bana yaşlı diyor ve oynamak istemiyor. Buna üzülüyorum." dedi.

Lana, Mısır'a gidip tedavi olmak ve eskisi gibi Refah'ta yaşamak istediğini söyledi.

Gazze'de tedavi imkanı yok

Lana'nın babası Halil Şerif ise kızının yüzü ve bedeninde oluşan beyaz lekeleri tedavi ettirmek için çok uğraştıklarından ancak sonuç alamadıklarından bahsetti.

Komşularının evi bombalandıktan 2 gün sonra kızının yüzünde 2 beyaz nokta çıktığını, Refah'ta 7 ay tedavi gördüğünü, Deyr el-Belah'ta bir doktora gösterdiklerini sonra Han Yunus'taki Nasır Hastanesine götürdüklerini anlatan Şerif, Gazze'de kızının tedavi imkanı olmadığı için çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Doktorların kızının durumunu tam teşhis edemediğini, vitiligo'dan şüphelendiklerini belirten Şerif, Nasır Hastanesi'ndeki doktorların lazer tedavisi önerdiğini aktardı.

Psikolojisi bozuldu

Kızının dışarı çıkıp tedavi olamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Şerif, "Bu çocuğun ne suçu var. Hastalık yayılmaya devam ediyor. Psikolojisi çok bozuk. Çocuklar onunla oynamak istemiyor, yeterli beslenemiyor. Kimseyle konuşmak istemiyor." dedi.

Öncesinde kızının Refah'ta okula gittiğini, eve geldiğinde annesine yardım ettiğini, çadır hayatına geçmelerinden bu yana ise bidonla su ve aşevlerinden yemek taşımaya başladığını, bunun da sağlığını çok etkilediğini belirten baba, "Gazze'deki çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Su dolduruyorlar, yemek almaya gidiyorlar. Yetersiz besleniyorlar, tedavi imkanı bulamıyorlar. Gazze'deki çocukların da dünya çocukları gibi yaşamasını istiyorum." diye konuştu.