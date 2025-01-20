Lapid'den Hükümete Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Lapid'den Hükümete Ateşkes Çağrısı

Yair Lapid, hükümeti Gazze'deki esir takası anlaşmasını uygulamaya çağırdı ve saldırılara son verilmesini istedi.

20.01.2025 17:49
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İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra hükümete "anlaşmayı tüm aşamalarıyla uygulaması" çağrısında bulundu.

Gelecek Var Partisi lideri Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürme niyetinde olduğunu savundu.

Lapid, "(Gazze'de) esir takası anlaşması tam olarak uygulanmalı, esirlerin sonuncusu ailesine dönünceye kadar devam etmeli." ifadesini kullandı.

Hükümetin Gazze Şeridi'ne saldırılara devam etmek niyetinde olduğunu savunan Lapid, şunları kaydetti:

"Hükümetin pozisyonunun aksine, amacımız savaşa geri dönmek değil. Amacımız, İsrail'in caydırıcılığını, ekonomisini, İsrail toplumunu yeniden inşa etmek."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa etmiş, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise anlaşmaya şartlı "yeşil ışık" yakarak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde kalacağını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, dün yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yalnızca ilk aşamasına destek vereceklerini belirterek, Gazze'ye saldırıların tekrar başlamaması halinde hükümeti düşürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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