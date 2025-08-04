Lapid: Gazze Savaşı Sonu Gelmez - Son Dakika
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Lapid: Gazze Savaşı Sonu Gelmez

Lapid: Gazze Savaşı Sonu Gelmez
04.08.2025 12:08
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Yair Lapid, Netanyahu hükümetini Gazze'de savaşa sürüklemekle suçlayarak esirlerin geri alınmasını vurguladı.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ülkeyi Gazze Şeridi'nde "sonu gelmez bir savaşa" sürüklediği uyarısında bulundu. Lapid'in açıklaması, İsrail ordu radyosunda yayımlandı.

"SALDIRILAR ANLAMSIZ BİR HAL ALDI"

Gelecek Var Partisi lideri Lapid, "siyasi liderliğin ve hükümetin İsrailli esirlerin geri alınmasını gerçekleştirmeden ülkeyi Gazze'de sonu gelmez bir savaşa sürüklediğini" ifade etti. "Gazze'ye saldırmakta haklı olduklarını" iddia eden Lapid, ancak saldırıların anlamsız bir hal aldığını, uluslararası çabaları mahvettiğini ve esirleri geri getirmediğini söyledi.

"GAZZE ŞERİDİ'Nİ YENİDEN İŞGAL ETMEK İSTİYORLAR"

Lapid ayrıca Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'ın de Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmek istedikleri uyarısında bulundu. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor. Buna karşılık, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800'den fazla Filistinli bulunuyor.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ TIKANMIŞ DURUMDA

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yair Lapid, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lapid: Gazze Savaşı Sonu Gelmez - Son Dakika

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