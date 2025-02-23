Lavrov, Ankara'da Fidan ile Görüşecek - Son Dakika
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Lavrov, Ankara'da Fidan ile Görüşecek

Lavrov, Ankara'da Fidan ile Suriye, Orta Doğu ve Ukrayna konularını ele alacak.

23.02.2025 13:13
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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'ya ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Lavrov ile yapacağı görüşmede, ikili işbirliği konuları ile Suriye ve Orta Doğu dahil, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalarla adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulacak görüşmede, ABD ve Rusya arasındaki son temaslar ile Türkiye'nin sürece katkıları gündemde olacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, iki Bakan görüşmesinde başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili işbirliği konularını ele alacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalarla adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi konusunda fikir teatisinde bulunulacak. Görüşmede, ABD ve Rusya arasındaki son temaslar ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkılar da ele alınacak. 2022 Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu vurgulanacak.

Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı görüşmelerde, Bakan Fidan, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin şart olduğunun altını çizecek olan Fidan, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtecek. Fidan, Suriye'de istikrarın tesisi için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğine işaret edecek.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması gerektiğini ifade edecek olan Fidan, Filistinlilerin anayurtlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydedecek. Fidan'ın, Orta Doğu'da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğini belirtmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi en son 18 Ekim 2024 tarihinde 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı kapsamında ziyaret etmişti. Fidan, Lavrov ile son olarak 20 Şubat'ta G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Johannesburg'da görüşmüştü.

Kaynak: ANKA

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