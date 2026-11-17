Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'da ateşkes talebiyle ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okuduğunu belirterek, "Avrupalılar, ateşkesi kullanarak Ukrayna'ya askeri birlikler konuşlandırmak istiyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 21. Doğu Asya Zirvesi'ne (EAS) katıldı.

Bakan Lavrov, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki eylemlerini eleştirerek, "NATO'nun bulunduğu yerde hiçbir zaman iyi şeyler yaşanmaz. NATO'nun silahla her girdiği yerde durum daha iyi olmadı, tam aksine her yerde derin krizler yaşandı." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS'un eylemleriyle ilgili ise "AUKUS'un faaliyetleri genişliyor ve nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler için risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bunun Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) sistemi için riskler yaratabileceği görüşünü paylaşan Lavrov, böyle bir senaryoya izin verilmemesi ve ASEAN Şartı'nın hükümlerine uyulması gerektiğinin altını çizdi.

"Rusya, Ukrayna ile ilgili hedeflerinden vazgeçmeyecek"

Lavrov, Rusya'nın Avrupa bölünmez güvenlik sistemi kapsamında NATO altyapısının 1997 yılındaki konumuna geri çekilmesi talebinde değişiklik olup olmadığı yönündeki soruyu cevapsız bırakarak, "Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta sürdürülecek müzakerelere engeller yaratmamak için açıklama yapmayacağım." dedi.

Avrupalı ülkelerin müzakere sürecine dahil olmak istediklerini söyleyen Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da geçici ateşkesin sağlanmasından yana olduğuna dikkati çekti.

Lavrov, "Aynı hikaye yine. Her türlü yola başvurarak Ukrayna'ya nefes aldıracak zaman kazandırmaya ve ülkeye silah sevkiyatını artırmaya çalışıyorlar. Ateşkesle ilgili talepleri, (ABD Başkanı Donald) Trump'a meydan okunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barışın sağlanmasından yana yaklaşım sergilediğini aktaran Lavrov, "Avrupalılar, ateşkesi kullanarak Ukrayna'ya askeri birlikler konuşlandırmak istiyor. Onları defalarca uyardık. Yabancı askeri güçler konuşlandırılırsa, bu, Avrupa'nın savaşa doğrudan dahil olduğu anlamına gelecek." dedi.

Ukrayna'da Fransa ve diğer yabancı ülkelerden askeri uzmanlar bulunduğuna işaret eden Lavrov, ilgili ülkeleri bu konuda mevcut kanallar üzerinden uyardıkları bilgisini paylaştı.

Avrupa'nın Rusya ile ABD'nin Anchorage zirvesinde sağladıkları uzlaşıları reddettiğine dikkati çeken Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili belirlediği hedeflerden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Diğer yandan Lavrov, Avrupalıların er ya da geç Ukrayna krizinin çözüm sürecine dahil olmasının gerekeceğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çok taraflı müzakerelerde Avrupa'yı temsil etmesiyle ilgili resmi bildiri almadıklarını kaydetti.

"Rusya, ABD ve Çin liderlerinin görüşmesi faydalı"

Rusya, ABD ve Çin liderlerinin, Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında 19 Kasım'da yapacağı üçlü görüşmenin önemine işaret eden Lavrov, "Bu görüşme faydalı. Söz konusu ülkeler, üç nükleer güç. Bunlardan ikisi ise dünyanın en büyük ekonomilerine sahiptir. Ayrıca bu ülkeler, dünyanın farklı bölgelerinde geniş bir çıkar ağına sahip." diye konuştu.