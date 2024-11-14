Lavrov ile Murillo'dan Ukrayna Krizi Görüşmesi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ile Ukrayna krizini görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Murillo başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya ve Kolombiya arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, her iki taraf da uluslararası platformlarda etkileşimin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Lavrov ile Murillo, görüşmede Ukrayna ve Filistin krizleri dahil uluslararası meseleleri de istişare etti.