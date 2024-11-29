Le Pen'den Barnier'e Gensoru Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Le Pen'den Barnier'e Gensoru Tehdidi

Marine Le Pen, bütçe talepleri karşılanmazsa hükümetin düşeceğini açıkladı.

29.11.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Fransa Başbakanı Michel Barnier'yi, hükümetini düşürmek için gensoru önergesine destek vermekle tehdit etti.

Başbakan Barnier, dün Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların "kırmızı çizgimiz" diye tanımladığı 2025 bütçe tasarısında, elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini duyurdu.

Marine Le Pen, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, 2025 bütçesinin mevcut halinde hala sıkıntıların olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı lider Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerini yerine getirmesi için Barnier'ye 2 Aralık'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Le Pen, Başbakan Barnier'nin 2025 sağlık sigortası bütçesini oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmesi halinde, hükümeti düşürmek için gensoru önergesine destek verme niyetinin geçerli olduğunu kaydetti.

Hükümeti, bu gensoru önergesini 2025 bütçesi görüşüldüğü zamana ertelemenin işe yaramayacağını belirten Le Pen, bütçe konusunda 4 kırmızı çizgisi bulunduğunu vurguladı.

Le Pen, ayrıca Barnier'nin Le Figaro gazetesine verdiği demeçte RN talep ettiği için elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çekip, taviz verdiğini belirtmemesine tepki göstererek bu durumun "demokratik sorun teşkil ettiğini" ifade etti.

Marine Le Pen, "Oylarımızı istiyorlar ama kafalarımızı istemiyorlar, bunu 4 yıldır yaşıyoruz. Bir demokraside, Ulusal Meclis'in ilk grubunun kırmızı çizgilerinin dikkate alınmasında utanacak ne olduğuna anlam veremiyorum." dedi.

Gensoru önergesi, Barnier hükümetini düşürebilir

Barnier hükümeti, Mecliste çoğunluk sağlanamadığı için kendilerine bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletebilir.

Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı bir gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümet düşebilir.

10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamentoya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanıyor.

Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Marine Le Pen, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Le Pen'den Barnier'e Gensoru Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: Le Pen'den Barnier'e Gensoru Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.