LEGOLAND Şanghay Açıldı

SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Renkli bir yaratıcılık ve sınırsız bir hayal gücünün birleşimiyle ortaya çıkan LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi ilk ziyaretçilerine kapılarını açtı. Cumartesi günü açılan tesis, Çin'de ilk LEGOLAND eğlence merkezi olarak ön plana çıkıyor.

LEGO Plaza'nın canlı atmosferinde saat 10.00 sularında düzenlenen büyük açılış töreninde, ikonik dev LEGO figürü "Dada'nın" fon olarak kullanılması yerli ve yabancı konuklardan oluşan geniş bir kalabalığın alkışlarını topladı.

318.000 metrekarelik bir alanı kaplayan LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi, dünyadaki 11. LEGOLAND tesisi olmasının yanı sıra, açıldığı dönemdeki en büyük LEGOLAND parkı olma özelliğini taşıyor. Tesis, Shanghai Guoyi Yatırım Yönetimi Limited Şirketi, KIRKBI, Merlin Eğlence ve CMC Inc. şirketi arasında ortak bir proje.

2-12 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri için özel olarak tasarlanan tesiste, "LEGOLAND Hayal Gücü Bölgesi" ve "LEGO Maymun Kral" dahil olmak üzere sekiz tematik alan yer alıyor. Bu tematik alanlarda 75'ten fazla interaktif eğlence aracı, gösteri ve atraksiyon sunuluyor.

Tesisin açılışını kutlamak üzere 13 Temmuz'a kadar sürecek büyük bir açılış haftası başlatıldı. Tesis temalı süslemeler, etkileyici deneyimler ve özel tekliflerle şenlikli bir harikalar diyarına dönüştürülecek.