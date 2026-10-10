Letonya Savunma Bakanı Melnis, Türk F-16'ları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Letonya Savunma Bakanı Melnis, Türk F-16'ları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti

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Letonya Savunma Bakanı Melnis, Türk F-16\'ları dolayısıyla Türkiye\'ye teşekkür etti
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Letonya Savunma Bakanı Melnis, Lielvarde'de Türk Hava Kuvvetleri personeliyle görüşerek ülkesinin hava sahasının güvenliğine katkısı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Türk F-16'ları NATO hava ve füze savunması faaliyetlerini desteklemek için kısa süreliğine Letonya'da bulundu.

Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis, ülkesinin hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine sağladığı katkı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Letonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Melnis, Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetlerine ait Lielvarde Askeri Üssü'nde Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melnis, Letonya hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayan Türkiye'ye duyarlılığı ve hızlı hareket etmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Bakan Melnis, Türk savaş uçaklarının Lielvarde'de bulunmasının NATO'nun hızlı tepki verme ve kuvvetlerini ihtiyaç duyulan bölgelere etkili şekilde sevk etme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Melnis, müttefikler arasındaki yakın işbirliği, karşılıklı güven ve birlikte hareket etme kararlılığının Letonya ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği için temel ön koşul olduğunu vurguladı.

Türk savaş uçakları, NATO'nun hava savunma faaliyetlerini destekledi

Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetlerini desteklemek amacıyla kısa süreliğine Letonya'da bulundu.

Türk savaş uçaklarının Letonya'ya konuşlandırılmasıyla NATO'nun müttefik kuvvetlerini hızlı şekilde sevk etme ve konuşlandırma kabiliyetinin yanı sıra Lielvarde Askeri Üssü'nün müttefik hava kuvvetlerini kabul etme ve destekleme hazırlığı da test edildi.

Öte yandan, Savunma Bakanı Melnis'in girişimiyle Letonya'da 3 Ekim'de yapılan genel seçimler sırasında Türkiye, Almanya ve İtalya hava kuvvetleri, Letonya hava sahasının korunmasının güçlendirilmesinde ek katkılar sağladı.

Kaynak: AA
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