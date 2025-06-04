LGS Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için, önemli bir duyuruda bulundu. MEB'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, sınava giriş belgeleri an itibarıyla erişime açıldı.

E-OKUL ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK

Bakanlık ayrıca, LGS sınavına dair sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilebileceğini duyurdu.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.