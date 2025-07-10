LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor

LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor
10.07.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanacağını belirtti.

Bakan Tekin, bazı ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti. Girişte Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan Tekin, Valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Sezer'den kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

"Eğitimde dünyaya örnek teşkil edebilecek yenilikler hayata geçirildi"

Türkiye'nin eğitim öğretim yatırımlarıyla son 20 yılda çağ atladığını vurgulayan Tekin, dünyaya örnek teşkil edebilecek yeniliklerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Tekin, genel bütçeden en büyük payı eğitime ayıran, eğitim öğretim süreçlerini destekleyerek her türlü ihtiyacı karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Eğitim öğretimin herkesin ortak problemi olduğunu anlatan Tekin, "Eğitim sürecini birlikte göğüslersek istediğimiz, arzuladığımız noktaya erişebiliriz. Bu birlikteliğin sağlanmadığı yerlerde doğal olarak sorunlar ortaya çıkıyor. Bu birlikteliği sağlayan tüm aktörlere teşekkür ederim." dedi.

Edirne'de bugün 57 bin öğrenciye 3 bin 220 derslikte hizmet verdiklerini aktaran Tekin, son 20 yılda öğretmen ve derslik sayısının yüzde 50'den fazla arttığını vurguladı.

Bir gazetecinin "4+4+4 eğitim sisteminin son dördünün değişmesine ilişkin kamuoyunda yoğun beklenti ve tartışma var? Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim?" şeklindeki sorusuna Bakan Tekin, şöyle yanıt verdi:

"Bu konu bizim de gündemimizde. Merkezi yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi güçlendirir, zenginleştirir. Bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda değişiklik yapılmasıyla ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa, bunu tespit edersek bu konudaki adımları atarız. Bu konudaki nihai kararın TBMM'de olduğunu biliyoruz. Yasal değişiklik yapılması gerekir. Yüce meclisin takdirine sunarız, eğer onaylanırsa hayata geçirmiş oluruz."

Bakan Tekin, daha sonra 25 Haziran'da bir hastalık nedeniyle vefat eden ilkokul öğrencisi Ece Su Balta'nın ailesini ziyaret ederek, anne Filiz ve baba Necmi Balta'ya taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Yönetim, Yusuf Tekin, Politika, edirne, Güncel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi "Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası

13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:19
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
21:14
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
19:52
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var
ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 14:44:43. #7.12#
SON DAKİKA: LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.