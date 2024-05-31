LGS Sınavı 2 Haziran'da Yapılacak - Son Dakika
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LGS Sınavı 2 Haziran'da Yapılacak

LGS Sınavı 2 Haziran\'da Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, yurt içinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavda içerik, süreler ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak. Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

31.05.2024 09:42
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(ANKARA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuruda bulundu. Sınav, yurt içinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınava, sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin merkezi sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.

LGS merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Sınavın kapsamında değişiklik yok

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Soruları gören herkes, sınav sonuna kadar kapalı matbaada kalacak

Soru hazırlama çalışmaları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan "güvenlikli alan"da yapıldı. Hazırlanan sorular alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzunda bir araya getirildi. Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri, yer alacak soruları gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak.

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alındı

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alınırken sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Öğrencinin okula devamı, derse aktif katılımı ve ders kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri anlayarak yapmış olmaları, sınavda istedikleri sonucu almalarını kolaylaştıracak.

Öğrenciler, fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak

LGS merkezi sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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