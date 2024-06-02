LGS İkinci Oturumu Tamamlandı, Veliler Alkışlarla Karşıladı - Son Dakika
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LGS İkinci Oturumu Tamamlandı, Veliler Alkışlarla Karşıladı

LGS İkinci Oturumu Tamamlandı, Veliler Alkışlarla Karşıladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler, okul bahçesinde velileri tarafından alkışlarla karşılandı. Bazı öğrenciler sözelde zorlandıklarını belirtirken, sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

02.06.2024 14:55
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Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/ İSTANBUL, 1 MİLYON 38 bin 192 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın saat 11.30'da başlayan ikinci oturumu sona erdi. Sınav boyunca okul bahçesi dışında bekleyen veliler, sınavdan çıkan çocuklarını alkışlarla karşıladı.Kimi öğrenciler sözelde kimileri ise sayısalda zorlandığını söyledi. Sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katıldı. Merkezi sınav, 973 yurtiçi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurtdışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil derslerinden toplam 50 soru cevapladı. Verilen 45 dakikalık aranın ardından ikinci oturum saat 11.30'da başladı.İkinci oturumda öğrenciler Matematik ve Fen Bilimlerinden 40 soruya yanıt verdi. Sınavın ikinci oturumu ise, saat 12.50'de sona erdi.

ALKIŞLARLA KAŞILADILAR

Sınavın bitmesine dakikalar kala Maltepe'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önüne gelen veliler yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler sınavdan çıkarken, okul bahçesinin kapısının açılmasıyla içeriye giren veliler çocuklarını alkışlarla karşıladı.

KİMİNE GÖRE SAYISAL KİMİNE GÖRE SÖZEL ZORDU

Sınavdan çıkan Fuat Kars, "Güzeldi, okulda girdiğim denemelerden daha kolay bir denemeydi. İnşallah herkesin gönlünce olur. Sonuçlara bakacağız." dedi. Erman Örnek ise, "İdare eder. İyi geçtiğine inanıyorum. Sözel bence daha zordu. Matematik Fen'e göre daha basitti" diye konuştu. Eren Öztürk ise, "İyi geçti sayısal. Bazı yerler aşırı kolaydı bazı yerler aşırı zordu. Sözel daha zordu. Bu seneki sayısal daha kolaydı" şeklinde konuştu. Sınav sonrası ailesinin yanına giden Yusuf Emir Kayabaşı ise, "Sınavım gayet kolaydı. Bence daha zor olmalıydı. Gereksiz kolaydı bence. Zorlanmadım. Sadece bir tane boşum vardı. Onda da kafam karıştı. Ben yüksek bir puan bekliyorum. Buradan diğer öğrencilere de başarılar diliyorum" diye konuştu.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA

Sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Ardından da liselere yerleştirme süreci başlamış olacak.

Kaynak: DHA

LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS İkinci Oturumu Tamamlandı, Veliler Alkışlarla Karşıladı - Son Dakika

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