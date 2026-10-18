Li Qiang, Taşkent'te Mirziyoyev ile demiryolu projesinde işbirliğini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Li Qiang, Taşkent'te Mirziyoyev ile demiryolu projesinde işbirliğini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Li Qiang, Taşkent\'te Mirziyoyev ile demiryolu projesinde işbirliğini ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesini ele aldı. Li projenin yüksek kalitede hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını, Mirziyoyev ise inşayı hızlandırmaya hazır olduklarını dedi.

TAŞKENT, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demiryolu Projesinin yüksek kalitede hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, cumartesi günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Daha fazla yetkin Çinli şirketin Özbekistan'da yatırım yapıp iş kurmasını desteklediklerini belirten Li, Özbekistan'ı bu şirketlere elverişli bir iş ortamı sağlamayı sürdürmeye çağırdı.

Çin'in, ikili ticareti genişletmek ve ticaret yapısını iyileştirmek üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Li, enerji, madencilik, finans ve ulaştırma altyapısı gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Li ayrıca, yapay zeka, yeşil ekonomi ve havacılık-uzay gibi alanlarda bilimsel ve teknolojik inovasyonlara yönelik işbirliğini derinleştirerek gelecekteki kalkınma fırsatlarını ortaklaşa değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Li ayrıca, her iki tarafın halklar arası etkileşimleri teşvik etmesi ve karşılıklı kültür merkezlerinin en kısa sürede hizmete açılmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Mirziyoyev ise Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıldönümünü kutlayarak, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin bilge liderliğinde Çin'in ulusal yeniden canlanma hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini ifade etti.

Özbekistan-Çin ilişkilerinin "altın çağını" yaşadığını söyleyen Mirziyoyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Xi ile gerçekleştirdiği başarılı görüşmede ikili işbirliğinin yol haritasını çizdiklerini hatırlattı.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in temel çıkarlarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirten Mirziyoyev, "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadelede Çin ile işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Daha fazla Çinli şirketin Özbekistan'da yatırım yapıp iş kurmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Mirziyoyev, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesinin inşasını hızlandırmak ve çeşitli alanlardaki etkileşim ile işbirliğini ilerletmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Mirziyoyev, Xi tarafından önerilen dört küresel inisiyatifi desteklediklerini ve çok taraflı ilişkilerde Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini belirterek, yeni dönemde Özbekistan ile Çin arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli gelişimini teşvik etme yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiKırgızistanÖzbekistanGüvenlikPolitikaTaşkentEkonomiKültürUlaşımGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:24
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:20
Fransa’da yürek burkan görüntü Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
09:19
Kanada’da askeri üste büyük yangın Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:20:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Li Qiang, Taşkent'te Mirziyoyev ile demiryolu projesinde işbirliğini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei