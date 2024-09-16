Libya 271 Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti

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Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, 271 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdiğini bildirdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Kufra Şubesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentinde 150'nin üzerinde Çadlı düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Çadlı göçmenlerin ilgili işlemlerin ardından ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Birimin Tobruk şubesinden yapılan açıklamada da, 121 Çad, Sudan, Mısır, Pakistan ve Suriyeli göçmenin ülkelerine gönderildiği aktarıldı.

Göçmenlerin 2'sinin AIDS, 18'inin de Hepatit C virüsü taşıdığı belirtildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.