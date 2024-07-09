Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye'nin yeni Trablus Büyükelçisini kabul etti

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin yeni Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i Başbakanlık makamında kabul etti.

Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdulhamid Dibeybe, bugün Büyükelçi Güven Begeç'i kabul etti. Sayın Başbakanın nazik ev sahipliği ve hüsnü kabulü için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" platformundan yapılan açıklamada da, Büyükelçi Begeç'in Türkiye'nin Milli Birlik Hükümetine verdiği desteği teyit ettiği kaydedildi.

Türkiye ve Libya arasındaki ekonomik ve güvenlik işbirliğinin değerlendirildiği görüşmede, Başbakan Dibeybe ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da yapılan son görüşmede ele alınan konuların gözden geçirildiği aktarıldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, 29 Haziran'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu sunmuştu.