 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Libya Başbakanı: Libya halkı yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Başbakanı: Libya halkı yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olmalı

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya halkının yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olması gerektiğini belirtti. Dibeybe, Trablus Hükümeti İletişim Forumu'nda yaptığı konuşmada, Libya'nın bölünmediğini ve halkın tam iradeye sahip olması gerektiğini vurguladı.

Libya Başbakanı: Libya halkı yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olmalı
24.12.2023 - 00:25,
Abone Ol

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya halkının yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olması gerektiğini bildirdi.

Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlenen ve yerli yabancı çok sayıda gazetecinin takip ettiği Trablus Hükümeti İletişim Forumu'nda konuştu.

Libya'nın bölünmediğini ve bölünmeyeceğini ifade eden Dibeybe, "Libya halkının yöneticilerini seçmede tam iradeye sahip olması gerektiğini" söyledi.

Forum'da konuşan UBH'ye bağlı İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi ise hükümetin, halka yakın olma vizyonuyla hareket ettiğini ve bu amaçla haber ve görüntü sağlayan medya platformları kurduğunu dile getirdi.

Dibeybe 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükumetin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily tarafından koordine edilecek ve Libyalı taraflar arasında "seçimlere adil bir anayasal temel oluşturmak amacıyla yapılacak toplantılara" katılacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdulhamid Dibeybe, Tripoli, Dibeybe, Libya, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı: Libya halkı yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olmalı - Son Dakika


00:01
12 askerimizin şehit olmasının ardından milli yas çağrısı 12 askerimizin şehit olmasının ardından milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Son Dakika
00:01 12 askerimizin şehit olmasının ardından milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 00:37:42. #1.11#
SON DAKİKA: Libya Başbakanı: Libya halkı yöneticilerini seçme konusunda tam iradeye sahip olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement