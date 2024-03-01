Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısı ile ilgili acilen soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Menfi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırımın devam ettiğini, "İsrail'in yürüttüğü çirkin soykırımın evlerinden edilmiş aç ve susuz sivilleri hedef alma noktasına ulaştığını" belirtti.

İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri hedef almasını "Soykırım kampanyasında eşi benzeri görülmemiş bir suç ve tüm insanlığa yönelik bir provokasyon" ifadeleriyle niteleyen Menfi, BMGK ve uluslararası topluma, İsrail güçlerinin söz konusu saldırısı ile ilgili acilen bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Menfi ayrıca, ramazan ayının yaklaştığını ve saldırıların derhal durdurulması, yardımların koşulsuz olarak Gazze'ye girişinin sağlanması çağrısını yaptı.

İsrail ordusu 29 Şubat'ta, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalamış, saldırıda 115 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.