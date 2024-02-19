Libya'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Libya'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Libya\'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Libya'nın doğusundaki El-Kubbe kentinde çölde yakalanan 27 düzensiz göçmen hakkında bilgi verildi. Yakalanan göçmenler arasında Mısır uyruklu 10 kişi ülkelerine sınır dışı edildi. Bazı göçmenlerin ağır karaciğer hastalıkları olduğu belirtildi ve diğerleri için sınır dışı edilme çalışmaları başlatıldı. Libya, yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için çıkış noktası olarak biliniyor.

19.02.2024 15:51
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Libya'nın doğusundaki El-Kubbe kentinin çöl bölgesinde Afrika'nın farklı ülkelerinden 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, Kubbe kentinde çölde yakalanan düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.

Afrika'nın farklı ülkelerinden 27 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bunlardan Mısır uyruklu 10'unun ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca göçmenlerden bazılarının ağır karaciğer hastalıklarının bulunduğu, Mısır'a gönderilenlerin dışındakilerin de ülkelerine sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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