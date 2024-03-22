Libya'da 65 Göçmenin Cesedi Bulundu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karısında şoka uğradıklarını belirtti.
IOM, Libya'da bulunan toplu mezara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Libya'nın güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karşısında "şoka uğradık ve endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ölenlerin uyruklarının bilinmediği ancak çölden kaçırılma sürecinde öldüklerine inanıldığı bildirildi.
Yaşanan bu trajedinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı koordineli müdahale dahil düzensiz göçün getirdiği zorlukların acilen ele alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yasal göç için fırsatlar sağlayan "düzenli yollar" olmadığı takdirde bu tür trajedilerin bu rotanın bir özelliği olmaya devam edeceği kaydedildi.
IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre, Libya'da yaşanan bu son olay hariç, en ölümcül göç rotası olan Akdeniz'de 2023'te en az 3 bin 129 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu kaydedildi.
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