Libya'dan gönderilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı - Son Dakika
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Libya'dan gönderilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı

Libya\'dan gönderilen yardım malzemeleri Gazze\'ye ulaştı

Libya Kızılayı tarafından gönderilen yardım malzemelerinin ilk partisi, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı. Yardım malzemeleri, Filistin Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar konusunda destek veren tüm kuruluşlara ve Mısır Kızılayı'na teşekkür edildi. Misrata Limanı'ndan yola çıkan gemiyle birlikte toplamda 1500 ton yardım malzemesi Gazze'ye ulaşmış oldu.

25.04.2024 21:38
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Libya'dan gönderilen yardım malzemelerinin ilk partisinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığı belirtildi.

Libya Kızılayı, sosyal medya hesabından Libya'dan gönderilen ve Refah'tan Gazze'ye giren yardım malzemesi yüklü tırların görüntülerini paylaştı.

Yaklaşık 1500 ton olan yardım malzemesinin ilk partisinin Gazze'ye girdiği kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerini Filistinli ihtiyaç sahiplerine Filistin Kızılayı'nın ulaştıracağı aktarıldı.

Yardımlar konusunda destek veren tüm kuruluşlar ile Mısır Kızılayı'na teşekkür edildiği ifade edildi.

Misrata Belediyesi, 30 Mart'ta Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan geminin yola çıktığını duyurmuştu.

Açıklamada, insani yardım malzemesi yüklü geminin önce Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşacağı ardından yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah kentinden Gazze'ye giriş yapacağı belirtilmişti.

Libya'daki yardım kampanyasını yürüten paydaşlardan Uluslararası Gazze'yi Kurtarma Kampanyası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, 1200 tonun üzerinde yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının katkısı bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan gönderilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı - Son Dakika

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