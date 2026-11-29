Libya, Ukrayna'nın 22 Kasım'da Bingazi Limanı'ndaki saldırılarını görüşmek için Kiev'deki büyükelçisini Trablus'a çağırdığı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur'un ülkesinin Kiev Büyükelçisi Usame Muhammed el-Abid ile Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Abid'in Ukrayna'nın Bingazi Limanı'ndaki saldırılarını istişare etmek için Trablus'a çağrıldığı kaydedildi.

Baur'un Ukrayna'nın saldırılarını Libya'nın reddettiğini vurguladığı, bu saldırıların ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini, uluslararası hukuk, sözleşme ve teamüllere aykırı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Libya'nın doğusunda, Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.