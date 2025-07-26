Libyalılar'dan Mısır'a Gazze İçin Protesto

Libyalılar, insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye derhal girmesi talebiyle başkent Trablus'taki Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Trablus'taki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Mısır'ın Trablus'taki Büyükelçilik binası önünde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Göstericiler, Filistin ve Libya bayrakları taşırken, "Ey Mısırlılar bir torba una ihtiyacımız var", "Mısır rejimi açlığın suç ortağıdır" ve "Netanyahu rejimi ile güvenlik işbirliği savaş suçudur" yazılı pankartlar açtı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor", "Ey Mısır Refah'ı aç" ve "Mısır insani yardımların girişine müsaade et" sloganları atıldı.

Gösteriye katılan Libyalı yapımcı ve yazar Muhammed Şinibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın bir an önce insani yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişini sağlaması gerektiğini söyledi.

"Mısır halkı ve hükümeti, Filistin halkıyla yardımlar arasında siz varsınız. İnsanlık için, Allah için tek bir cümle söylüyoruz; bu yardımı bu masum halka ulaştırın." diyen Şinibe, Filistin toprakları kurtarılıncaya kadar Libyalıların desteklerini sürdüreceğini kaydetti.

Libyalı gazeteci Sündüs Şehin ise "Bugün burada bulunmamızın tek amacı ablukanın kırılmasını talep etmek." dedi.

Ablukanın derhal kaldırılmasını ve soykırımın durdurulmasını istediklerini söyleyen Şehin, şunları kaydetti:

"Yıl 2025 ve çocuklar açlıktan ölüyor. Mısır'ın Gazze'ye açılan bir sınır kapısı var. Mısır tarafından kapıda yardımlar ziyan ediliyor ve Mısır, kapıları açmak bizim elimizde değil diyor. Hiçbir akıl sahibi bu sözlere inanmaz. (Gazze'ye) sınır kapısı olan tek ülke Mısır. Geçişi açın, yardımlar girsin, sonra siyasi çabalardan bahsedebiliriz, müzakerelerden bahsedebiliriz."

Mısır yönetiminin tutumunu eleştiren Şehin, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların derhal girmesi gerektiğini belirtti.