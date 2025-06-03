Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu - Son Dakika
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Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

03.06.2025 12:52
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Kurban Bayramı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının programları belli oldu.

ALPER ŞAŞMAZ - Kurban Bayramı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının programları belli oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramda Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bayramın birinci gününü İstanbul'da diğer günlerini ise Manisa'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramı Ordu'da ailesiyle geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütünde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul'da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir ve ardından Aydın'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İstanbul'da karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayramda İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Diğer Genel Başkanların programları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bayramda memleketi Kayseri'de olması bekleniyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, bayramda memleketi Yalova'da olması planlanıyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara'da olup, ikinci gün genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise bayramda İstanbul'da olacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bayramı Ankara'da geçirecek.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, bayramın ilk gününü memleketi Trabzon'da geçirecek. Baş, bayramın üçüncü günü ise İstanbul'da partililerle bayramlaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu - Son Dakika

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