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Limni Gölü, 150 Bin Turisti Ağırladı

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Zigana'nın Limni Gölü, karla kaplanarak 150 bini aşkın turisti ağırladı, muhteşem manzaralar sundu.

19.11.2024 09:40
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Zigana'nın beyaz cenneti Limni Gölü, 150 bin turisti ağırladı

Zigana'nın incisi Limni Gölü, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini mest etti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Zigana Dağı'nın koynundaki Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle bürünürken, göl yüzeyi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kısmen buz tuttu.

Gümüşhane'nin ve Karadeniz'in gözde doğal güzelliklerinden biri olan Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte eşsiz bir kış manzarasına büründü.

Beyaz ve yeşilin iç içe geçtiği görsel şölen çevresindeki çam ormanlarının ve zirvelerin karla kaplanmasıyla masalsı bir atmosfere dönüştü.

Bahar aylarıyla birlikte ziyaretçi ağırlamaya başlayan ve bugüne kadar 150 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği huzur veren mekan olan nitelendirilen Zigana'nın nazar boncuğu Limni Gölü Tabiat Parkı, hem huzur veren atmosferi hem de göz alıcı manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyorç

Doğal güzellikleri ve yılın her mevsiminde sunduğu benzersiz atmosferiyle ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam eden, yaz ayları boyunca serin bir kaçamak noktası olan, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla "Huzur veren mekan" ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkını bu sezon çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan 150 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Bölgeye gelen Kadir Yılmaz, bu mevsimde ilk defa geldiği alanın kendisini çok etkilediğini belirterek, "İlk defa bu mevsimde geliyorum. Muhteşem bir manzara varmış. Beyaz örtü, yeşil örtü. Özellikle de gölün içindeki kazlar, buzun içinde geziyorlar. Muhteşem bir görüntüye, atmosfere sahip. Yani herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. İmkanı olan, zamanı olan özellikle de hafta sonu çalışanlar için söylüyorum. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelmelerini tavsiye ederim. Şehir ortamından uzak bir ortam. Bambaşka bir atmosfere sahip. Doğaya çıktığımızda her şeyden uzak, stresten uzak çok güzel bir gün geçiriyoruz. Buraya gelirken sisle beraber muhteşem bir görüntü çıkıyor. Fazla duramazsak bile yani arabanın içinde gördüğümüz manzara içimizi açtı" dedi.

İşletmeci Mustafa Eroğlu ise "Zigana Dağı'nın incisi Limni Gölü yine beyaz örtüye büründü. Bu yıl gerçekleşen üçüncü kar yağışı bu. Güzel bir sezon geçirdik. Yerli ve yabancı olmak üzere 150 bin ziyaretçiyi aştık. Yollarımız açık ama kar insanı ürpertiyor. Bir sonraki karda büyük bir ihtimal kapatmayı düşünüyoruz. Şu an gelenler için de hizmetimiz mevcut, restoranımız açıktır. Gelen turistlerimiz de memnun hem yaz manzarası hem kış manzarasıyla. Yerli ve yabancı olmak üzere yine rağbet gören bir yer olarak devam ediyoruz" diye konuştu.

Bu sezon yabancı ve Arap turist ağırlık ziyaretçileri olduğunu kaydeden Eroğlu, " Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, resmi tatillerde yerli ağırlıklı, geri kalan günlerde yabancı ağırlıklı sezonu bitirdik" ifadelerini kullandı.

Limni Gölü, 150 Bin Turisti Ağırladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Limni Gölü, 150 Bin Turisti Ağırladı - Son Dakika

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