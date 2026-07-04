Lise Öğrencileri Araştırma Dergisi Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Öğrenci Gözünden: Lise Öğrencileri Araştırma Dergisi"nin ilk sayısı "Program Dışı Etkinlikler" temasıyla yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik hakemli akademik yayın platformu olarak tasarlanan dergi, öğrencilerin bilimsel araştırmalarını görünür kılmayı ve araştırma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ocak ve temmuzda yılda iki sayı olarak yayımlanacak dergi, lise öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün çalışmalar üretmelerini, akademik yazma becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel üretim süreçlerine erken yaşta aktif olarak katılmalarını destekliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin araştırmayı, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve üretmeyi esas alan eğitim anlayışını yansıtan dergide, fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, eğitim, teknoloji, mühendislik, sanat ve beşeri bilimler başta olmak üzere farklı disiplinlerden özgün araştırmalara yer veriliyor.

Derginin ilk sayısı, Türkiye'nin dört bir yanındaki lise öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin farklı illerinden 481 araştırma makalesi gönderildi.

Ön değerlendirme sürecini başarıyla geçen 373 çalışma, uzman hakemler tarafından bilimsel ölçütler doğrultusunda değerlendirildi. Hakem değerlendirmeleri sonucunda 22 araştırma makalesi yayımlanmaya uygun bulunarak derginin ilk sayısında yer aldı.

Dergiye, bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.