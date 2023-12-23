Liseli Kader Yürük\'ün Ölümüne Neden Olan Sürücüye Verilen Cezaya Tepki

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük'e (17) girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün (20), iyi hal indirimiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Liseli Kader'in ailesi ve yakınları adliye önünde toplanarak, mahkeme kararına tepki gösterdi. Mahkemede gerekçeli kararda sürücü Ergün'ün kazada birinci derece tam ve asli kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Kaza, geçen mart ayında Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Tramvay yoluna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük'e çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay Ergün, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne davada tutuklu yargılanan Ergün'ün aracıyla 95,4 kilometre hızla gittiği belirtilerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası verdi, iyi hal indirimiyle ceza 6 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BEYİN KANAMASI, HARABİYET VE İÇ ORGAN HASARI NEDENİYLE ÖLDÜ

Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi sürücü Berkay Ergün'e verilen iyi hal indirimli 6 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, otopsi raporuna göre kazada ağır yaralanan Kader Yürük'ün genel beden travmasına bağlı beyin kanaması, harabiyet ve iç organ hasarı nedeniyle öldüğü belirtildi. Ayrıca hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün'ün kazada birinci derece tam ve asli kusurlu olduğu yaya geçidinden gelen Kader Yürük'ün ise kusurunun bulunmadığı kaydedilirken kararda 'Suçun işleniş biçimi, suç konusunu önem ve değeri meydana gelen zarar ile tehlikenin ağırlığı, sanığın taksire dayalı kusur durumu dikkate alınarak takdiren üst sınıra yakın cezalandırılmasına karar verilmiştir. (7 yıl 8 ay yıl hapis cezası) Sanığa verilen cezanın, sanık üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK 62'nci madde gereğince 16 (iyi hal) indirimi yapılacak 6 ay 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasına, tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir' denildi.

Kazada ölen Kader Yürük'ün ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları Eskişehir Adliyesi B kapısı önünde toplanarak mahkemenin verdiği iyi hal indirimli hapis cezasına tepki gösterdi. Ellerinde liseli Kader'in fotoğraflarını ve üzerinde 'Kaza değil cinayet' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, mahkemenin 'cinayet' suçundan ceza vermesi gerektiğini savundu.

'KADER'İN KADERİ BU OLMAMALIYDI'

Adliye önünde gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Yürük, kızının hemşire olmak hayaliyle büyüdüğünü belirterek, 'Kara yolunda bile 30 kilometre hız sınırı olan o bölgede, 95 kilometre hızla tramvay yoluna girerek kızımı katletmiştir. Mahkeme tarafından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir. Benim kızım 17 yaşında, hayatının baharında hemşire olmak isteyen, büyük umutlarla büyüttüğümüz saçının teline zarar gelmesin korkusundan endişe ettiğimiz Kader'in kaderi bu olmamalıydı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ceza azdır. Mobese kamera kayıtlarında görüldüğü üzere bu kaza değil cinayettir. Şimdi devlet yetkililerine sesleniyorum, aynı olay sizin başınıza gelse bu kararı kabul eder miydiniz Bir anne olarak maalesef adalete olan güvencimi kaybettim. Sessiz kalmayacağız. Kader için buradayız. Sokaktayız, ayaktayız? diye konuştu.

AVUKAT ÇIRA KARARA İTİRAZ ETTİK

Aile avukatı İsmail Doğancan Çıra, mahkemenin kararına itiraz etiklerini söyleyerek, 'Mahkeme kararına saygı duyuyoruz ancak katılmamız mümkün değildir. Bu sebepten ötürü istinaf kanun yoluna başvurduk. Sanık, 30 kilometre hızın olduğu yerde 95 kilometre hızla, kara yolu taşıtının girmesi yasak olan tramvay yoluna girerek, frene dahi basmadan kızımız Kader'e çarpmıştır. Bu olay bir bütün halinde değerlendirildiğinde bilinçli taksir değil olası kasttır. Bu sebeple istinaf itirazını yaptık' ifadelerini kullandı.

Liseli Kader Yürük'ün ölümüne yol açan trafik kazası, dava dosyasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Berkay Ergün'ün 45 kilometre hızla gittiğini iddia ettiği ancak bilirkişi ve trafik inceleme raporunda 95,4 kilometre hızla olduğu tespit edilen kazanın görüntülerinde Kader Yürük'ün yaya geçidinden yolun karşısına geçip, tramvay yoluna girdiğinde hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.