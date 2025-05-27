Liverpool'da Kutlamada Araç Kalabalığa Daldı

LIVERPOOL, 27 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin Liverpool kentinde Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığın arasına bir arabanın dalmasının ardından olay yerinde görülen polis memurları ve acil yardım görevlileri, 26 Mayıs 2025.

Liverpool acil yardım ekipleri pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu aralarında 4 çocuğun da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Kuzey Batı Ambulans Servisi, toplam 27 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims düzenlediği basın toplantısında yaşanan olayın terörizm olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen 53 yaşındaki bir İngilizin tutuklandığını bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)