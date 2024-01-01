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TARİH: 1 Ocak 2024
Londra'daki havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler
Londra'nın ikonik silüeti, başkentin dünyaca ünlü havai fişek, ışık ve drone gösterisiyle 2024'ü karşılamak üzere aydınlatıldı.
12.000'den fazla havai fişek, 600 drone ve 430 aydınlatmanın kullanıldığı kutlamalara çeşitli şarkılar ve seslendirilmiş klipler eşlik etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor. (XHTV)
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