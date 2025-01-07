Londra'da Ebu Safiyye İçin Gösteri - Son Dakika
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Londra'da Ebu Safiyye İçin Gösteri

İngiltere'de düzenlenen protestoda, İsrail'in alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması istendi.

07.01.2025 01:16
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

İngiltere Parlamentosu önünde bir araya gelen ve aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu onlarca kişi, İsrail'in Gazze'deki sağlık alt yapısına yönelik düzenlediği saldırıları protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra ellerinde "Hastaneler hedef olamaz", "Sağlık çalışanlarına özgürlük" ve "Sağlık hizmeti suç değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Filistin destekçisi İngiliz milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de burada yaptıkları konuşmalarda, Ebu Safiyye'nin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

"Şu anda Gazze'de yaşananlar soykırım sürecini andırıyor"

Protestoya katılanlar arasında yer alan Holokost'tan kurtulan Michael Etkind'in oğlu Mark Etkind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların tamamen dehşet verici olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini sistematik olarak yok etmesini şoke edici olarak niteleyen Etkind, şöyle konuştu:

"Babamın anlattıklarından hatırladığım bir şey, Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'nın başında sürüldüğü Lodz gettosundaki tıbbi koşulların son derece yetersiz ve korkunç olduğuydu. Orada temiz su yoktu, çok az yiyecek vardı ve elbette Holokost'un ilk yıllarında insanlar gıda yetersizliği ve diğer nedenlerden, tıbbi bakım eksikliğinden ötürü hastalıktan ölüyorlardı. Soykırımlar böyle başlar. Bir günde yapılmazlar, bir süreçtir. Şu anda Gazze'de yaşananlar, Gazze halkına yönelik soykırım sürecini andırıyor. Bu kesinlikle şoke edici, dehşet verici ve korkutucu."

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kaynak: AA

ingiltere, İsrail, Londra, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Ebu Safiyye İçin Gösteri - Son Dakika

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