Londra'da Filistin İçin 'Kırmızı Duvar' Eylemi - Son Dakika
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Londra'da Filistin İçin 'Kırmızı Duvar' Eylemi

04.06.2025 16:53
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İngiltere'de binlerce gösterici, İsrail'e silah satışını protesto ederek parlamento önünde insan zinciri oluşturdu.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto eden binlerce gösterici, başkent Londra'daki parlamento binası önünde kırmızı renkte giysiler ve ellerinde tuttukları metrelerce uzunluktaki örtüyle insan zinciri oluşturarak sembolik "kırmızı duvar" ördü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak çağrısı ve "Red Line for Palestine (Filistin İçin Kırmızı Çizgi)" sloganıyla düzenlenen eylemde, göstericiler parlamento binası önünde kırmızı giysilerle insan zinciri oluşturdu.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışına karşı çıkarak ellerinde metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyü taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetine "Filistin için kırmızı çizgiyi geçtiniz" mesajı verdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla parlamento binasını çevreleyerek sembolik "kırmızı duvar" ören göstericiler, İsrail'e silah ihracatının durdurulması ve yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında İngiltere'nin de sorumluluğu bulunduğunu savunan göstericiler, "Derhal İsrail'e silah ambargosu getirin" ve "Acil yaptırımlar uygulansın" sloganları attı.

Organizatörler, bu eylemin hükümete açık uyarı niteliği taşıdığını vurgulayarak, İngiltere'nin uluslararası hukuku ve insan haklarını gözeten dış politika izlemek zorunda olduğunun altını çizdi.

"Politikacılarınızdan, İsrail'i bu soykırımı durdurmaya zorlamalarını talep edin"

Eyleme katılan İngiliz milletvekili John McDonnell, AA muhabirine, İngiltere hükümetinin İsrail'e silah sağlamayı durdurması çağrısında bulunarak "(İngiltere) Gazze'yi bombalayan ve sivilleri, özellikle de çocukları öldüren F-35 uçağının temel parçalarını sağlamaya devam ediyor." dedi.

İngiliz hükümetinin Filistin devletini derhal tanıması talebinde de bulunan McDonnell, "Dünyaya mesajımız şu: Gösterilere devam edin. Politikacılarınızdan, İsrail'i bu soykırımı durdurmaya zorlamalarını ve aynı zamanda bu soykırımı gerçekleştiren savaş suçlularını yargılamalarını talep etmeye devam edin." diye konuştu.

İngiliz milletvekili Apsana Begum de hükümetten, İsrail'e silah satışını durdurmasını ve tam bir silah ambargosu uygulanmasını talep etmek için eyleme katıldığını dile getirdi.

Gazze'de çok fazla sayıda masum sivilin öldürüldüğüne şahit olduklarını söyleyen Begum, "İngiliz suç ortaklığının boyutları hakkında tam bilgiye ihtiyacımız var ve parlamenterler olarak bu suç ortaklığına karşı duruyoruz ve platformlarımızı, sesimizi kullanmaya ve Gazze'de İngiliz yapımı silahların kullanılmasına karşı çıkarak seçmenlerimizi temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan gençler arasında yer alan Suzanna da İngiliz hükümetinin İsrail'e silah ihracatını durdurması çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"Çocuklar açlıktan ölüyor ve bizim hükümetimiz bir soykırımı tamamlıyor. Bu hemen durmalı. Hükümetimizin böyle bir şeyin olmasına izin vermesi gerçekten tiksinç. Holokost oldu ve 'Bir daha asla' dedik ama işte yine buradayız. İnsanlar sadece ölüyor ve hükümet buna izin veriyor. İsrail'e, masum sivilleri, çocukları, anneleri bombalamaları için para gönderiyorlar. Neden? İnsanlara bu şekilde muamele etmek için hiçbir neden yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin İçin 'Kırmızı Duvar' Eylemi - Son Dakika

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