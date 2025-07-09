Londra'da Mevlana Etkinliği - Son Dakika
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Londra'da Mevlana Etkinliği

09.07.2025 17:18
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Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı etkinlik, Londra'da tasavvuf müziği ile sema gösterisi sundu.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Londra'nın önemli sahnelerinden Britten Theatre'da, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı "İlahi Ahengin Ritmi: Semazenler ve Tasavvuf Müziği" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş'un ev sahipliğinde, tarihi Kraliyet Müzik Koleji'nde yer alan Britten Theatre'daki programa, Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Karakuş, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin Mevlevi geleneğin manevi mirasına adandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevlevi Sema Töreni, yalnızca bir gösteri değil, bir anımsama, dönüşüm ve tefekkür eylemidir. Mevlana'nın tasavvufi öğretilerine kök salan bu canlı gelenek, bizleri hareketin, müziğin ve ruhun ilahiyle yeniden birleşme özleminin birliğine tanıklık etmemiz için davet eder. Çoğu zaman hız ve dikkat dağınıklığıyla kuşatılmış bir dünyada, sema bize nadir bulunan bir şeyi sunar: Konuşan bir sessizlik, dua eden bir hareket ve kalbi uyandıran bir müzik, bize durmayı, derinden dinlemeyi ve gerçekten neyin önemli olduğunu yeniden keşfetmeyi hatırlatır."

Mevlana'nın 22. kuşak torunu Çelebi de programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu ve sahnede Mevlana'nın bir gazelini okudu.

Mistik ezgiler Konya'dan Londra'ya ulaştı

Konuşmaların ardından geleneksel Türk tasavvuf müziğinden oluşan konserle program başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu'nun "İlahi Ahengin Ritmi: Semazenler ve Tasavvuf" başlıklı etkinliğinde izleyicilere maneviyatla yoğrulmuş deneyim sunuldu.

Meşk geleneğiyle aktarılan taksimler, ilahiler ve klasik eserler aracılığıyla dinleyiciler, Anadolu'nun mistik coğrafyasına doğru duygusal yolculuğa çıkarıldı.

Bu etkileyici müzikal bölüm, sema ayininin ruhuna zemin hazırlayarak törenin manevi derinliğine kapı araladı. Ardından, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mevlevi Sema Töreni icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle düzenlenen program, 13. yüzyılda Mevlana'nın düşünce dünyasında şekillenen Mevlevi geleneğinin derin ifadelerinden olan sema töreniyle taçlandı.

Beyaz tennureleriyle dönen semazenler, ruhun maddeden arınıp ilahi aşkla bütünleşme arayışını simgelerken, ney, kudüm ve insan sesinin içe işleyen tınıları eşliğinde izleyicileri sessizliğin ve anlamın derinliklerine davet etti. Müziğin, hareketin ve sükunetin bir araya geldiği bu ritüel, davetlilere zamanın ötesinde tefekkür alanı sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu, Mevlevi Sema Töreni'ni asli biçim ve ruhuna sadık kalarak icra ediyor ve geleneksel Türk tasavvuf müziğini tanıtıyor.

Törenlerin yanı sıra, topluluk Türk müziğinin zengin repertuvarından klasik vokal ve enstrümantal eserleri içeren konser programları da sunuyor. Topluluk, 15 semazenden, 8 müzisyen, 6 solistten ve sema törenini yöneten bir postnişinden oluşan 30 kişilik bir ekipten oluşuyor. Ekibin genel sanat yönetmenliğini Dr. Musa Kazım Tığlıoğlu yürütüyor.

Kaynak: AA

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