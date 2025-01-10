Los Angeles'ta Dev Yangın: 5 Bin Yapı Hasar Gördü - Son Dakika
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Los Angeles'ta Dev Yangın: 5 Bin Yapı Hasar Gördü

California'da devam eden yangınlarda 5 binden fazla yapı zarar gördü, tahliye uyarıları sürüyor.

10.01.2025 04:16
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NEW ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlarda 5 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bölge yetkilileri gün içinde ikinci kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Dev Yangın: 5 Bin Yapı Hasar Gördü - Son Dakika

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