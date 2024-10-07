Lübnan'a Acil Yardım Çağrısı

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BEYRUT, 7 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan'ı içine alan insani felaketi ortadan kaldırmak üzere daha fazla uluslararası yardım yapılması çağrısında bulundu.

Grandi, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugün bu savaşın tüm topluluklar üzerinde yarattığı trajik yıkıma tanık oldum" dedi.

Grandi, "Uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerekiyor. İnsani hukuk göz ardı edilemez. Aileler evlerinden oldu, açık havada mahsur kaldı ve travma geçiren çocuklar neler olduğunu anlayamıyor" ifadelerini kullandı.

Grandi, "Son dönemde gerginliğin bu şekilde tırmanmasından etkilenen insanlara yardım etmek acil bir ahlaki zorunluluktur. Siyasi çözüm bulma ve bu kısır şiddet döngüsünü sona erdirme konusunda sergilenen büyük başarısızlığın bedelini onlar ödememeli. Şimdi bu büyük ihtiyaç anında, tüm dünya Lübnan'ın yardımına koşmalı" dedi.

Açıklamada Grandi'nin Lübnan'la dayanışma içinde olduğunu göstermek ve Lübnanlılarla mültecilere yönelik daha fazla destek bulmak üzere Beyrut'u ziyaret ettiği belirtildi.

Lübnan hükümetinin şu ana kadar yerlerinden edilmiş kişiler için 800'den fazla barınak sağladığı kaydedilen açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin evsizler için acilen daha fazla barınak bulmak üzere insani yardım ortakları ve yerel yetkililerle çalışma yürüttüğü dile getirildi.

Açıklamaya göre BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2024 yılı sonuna kadar Lübnan'da yerlerinden edilmiş 1 milyon kişiye yardım etmek üzere 111 milyon ABD doları tutarında bir yardım çağrısı başlattı.