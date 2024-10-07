Lübnan'a Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'a Acil Yardım Çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Lübnan'daki insani felakete uluslararası yardım edilmesini istedi.

07.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 7 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan'ı içine alan insani felaketi ortadan kaldırmak üzere daha fazla uluslararası yardım yapılması çağrısında bulundu.

Grandi, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugün bu savaşın tüm topluluklar üzerinde yarattığı trajik yıkıma tanık oldum" dedi.

Grandi, "Uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerekiyor. İnsani hukuk göz ardı edilemez. Aileler evlerinden oldu, açık havada mahsur kaldı ve travma geçiren çocuklar neler olduğunu anlayamıyor" ifadelerini kullandı.

Grandi, "Son dönemde gerginliğin bu şekilde tırmanmasından etkilenen insanlara yardım etmek acil bir ahlaki zorunluluktur. Siyasi çözüm bulma ve bu kısır şiddet döngüsünü sona erdirme konusunda sergilenen büyük başarısızlığın bedelini onlar ödememeli. Şimdi bu büyük ihtiyaç anında, tüm dünya Lübnan'ın yardımına koşmalı" dedi.

Açıklamada Grandi'nin Lübnan'la dayanışma içinde olduğunu göstermek ve Lübnanlılarla mültecilere yönelik daha fazla destek bulmak üzere Beyrut'u ziyaret ettiği belirtildi.

Lübnan hükümetinin şu ana kadar yerlerinden edilmiş kişiler için 800'den fazla barınak sağladığı kaydedilen açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin evsizler için acilen daha fazla barınak bulmak üzere insani yardım ortakları ve yerel yetkililerle çalışma yürüttüğü dile getirildi.

Açıklamaya göre BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2024 yılı sonuna kadar Lübnan'da yerlerinden edilmiş 1 milyon kişiye yardım etmek üzere 111 milyon ABD doları tutarında bir yardım çağrısı başlattı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Sağlık, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'a Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'a Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.