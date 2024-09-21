Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Soykırım Suçlaması

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BEYRUT, 21 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki bir banliyöde kalabalık bir yerleşim alanına düzenlediği saldırıyı "soykırım olarak adlandırılabilecek eylemlerinin" devamı olarak niteleyerek kınadı.

Lübnan İletişim Bakanı Ziyad Mekari, Cuma günü kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Mikati'nin söz konusu ifadelerini toplantının başında kullandığını söyledi.

Mikati, "Kalabalık bir yerleşim alanının hedef alınması bir kez daha İsrail düşmanının, hiçbir insani, hukuki ve ahlaki değerlendirmeye önem vermediğini, tersine soykırıma varan bir anlayışla hareket ettiğini kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Başbakan, "Bu hafta Lübnan'ın maruz bırakıldığı ve binlerce can alan eşi görülmemiş güvenlik sarsıntısı, utanç verici ve kınanması gereken bir suçtur ve soykırıma ve korkunç bir katliama benzemektedir" dedi.

Mikati, "Konuyu, İsrail düşmanına karşı bir suç duyurusu olarak uluslararası topluma ve insan vicdanına havale ediyor ve bu dehşet verici katliamlar karşısında net bir tutum takınılmasını talep ediyoruz" diye ekledi.

İsrail'in Beyrut'un güneyindeki banliyölerinden Camus bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 66 kişi de yaralanmıştı.