Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Saldırılarına Kınama

27.06.2025 15:02
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Başbakan Selam, Nebatiye'ye yapılan İsrail saldırılarını kınayarak ulusal egemenliğe tehdit olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline düzenlenen İsrail saldırılarını kınayarak bunun Lübnan'ın "ulusal egemenliğine yönelik açık bir ihlal ve istikrara tehdit oluşturduğunu" belirtti.

Başbakan Selam, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Nebatiye çevresindeki saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu saldırılar, ulusal egemenliğimizin ve Kasım 2024'te varılan ateşkes düzenlemelerinin açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Saldırıların "korunması gereken istikrara ciddi bir tehdit" olduğunu vurgulayan Selam, uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit Tepeleri ve yukarı Nebatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında da ilk belirlemelere göre bir kadın yaşamını yitirmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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