Lübnan Başbakanı'ndan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı'ndan Netanyahu'ya Tepki

Lübnan Başbakanı Selam, Netanyahu'nun Filistin devleti önerisini kınadı ve Filistinlilerin haklarını savundu.

11.02.2025 11:47
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BEYRUT, 11 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suudi topraklarında bir Filistin devleti kurulmasını öneren sözlerini kınadı ve Filistinlilerin kendi anavatanlarında devlet kurma hakkına sahip olduğunu savundu.

Başbakanlık ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada Netanyahu'nun tutumunu, Arap ülkelerine yönelik saldırganlığın devamı ve içişlerine müdahale olarak nitelendiren Selam, Beyrut'taki 2002 Arap Zirvesi'nde kabul edilen Arap Barış Girişimi uyarınca da Filistinlilerin kendi topraklarında bağımsız bir devlet kurma hakları olduğunu bir kez daha teyit etti.

Selam ayrıca Mısır'ın 27 Şubat'ta Arap ülkelerinin acilen bir zirve düzenlenmesi çağrısına da destek verdiklerini belirterek, Filistin'i, Filistin halkını ve Arap dünyasını hedef alan "tehlikeli plan" konusunda uyarıda bulundu. Selam, bölgeyi yıkım ve zorunlu göç tehdidinden korumak için Arap ülkelerinin ortak bir karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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