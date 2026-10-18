Lübnan Başbakanı Selam ve Meclis Başkanı Berri, Barrot'la UNIFIL sonrası boşluğu görüştü - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam ve Meclis Başkanı Berri, Barrot'la UNIFIL sonrası boşluğu görüştü

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Lübnan Başbakanı Selam ve Meclis Başkanı Berri, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile UNIFIL sonrası güvenlik boşluğunu görüştü. Selam, BMGK kararıyla izleme ve raporlama yapacak uluslararası varlığın sürmesini isterken Berri, İsrail'in 1701 sayılı kararı ihlal ettiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin yıl sonunda dolmasının ardından ülkenin güneyinde güvenlik boşluğu oluşmasını önlemeye yönelik atılacak adımları ele aldı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Selam, başkent Beyrut'taki hükümet sarayında Fransa Dışişleri Bakanı Barrot başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ordusuna yönelik desteğin sürdürülmesi ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Lübnan Başbakanı Selam, UNIFIL sonrası ülkenin güneyinde herhangi bir boşluk oluşmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çerçevesinde izleme, raporlama ve irtibat görevlerini üstlenecek uluslararası bir varlığın bölgede faaliyetlerini sürdürmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise ülkesinin Lübnan'ın egemenliğine ve istikrarına desteğini yineledi. Barrot, Lübnan devletine ve ordusuna destek vermeyi sürdüreceklerini, UNIFIL sonrasına ilişkin uluslararası düzenlemelerin şekillendirilmesine katkıda bulunmaya ve reform, toparlanma, yeniden imar çabalarını desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Barrot, Meclis Başkanı Berri ile de görüştü

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Berri de Barrot ve beraberindeki heyeti kabul ederek Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Berri, "Lübnanlılar ve Lübnan resmi makamları, uluslararası güçlerin ülkede kalması gerektiği konusunda hemfikir." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına uyduğunu ve uymayı sürdürdüğünü dile getiren Berri, İsrail'in ise kararın tüm hükümlerini ihlal ettiğini, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve ülkenin güneyinde geniş alanları işgal ettiğini kaydetti.

Berri, saldırıların durdurulması ve İsrail'in başta 1701 sayılı karar olmak üzere uluslararası kararları uygulamaya zorlanması için ulusal ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Berri, "Lübnanlılar, 1701 sayılı karar tam olarak uygulanmadan UNIFIL'in görev süresinin sona ermesiyle oluşabilecek boşluğun önlenmesi için Fransa'nın ve Avrupa'nın yanı sıra uluslararası ve bölgesel aktörlerin rol üstlenmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan UNIFIL'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

Kaynak: AA
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