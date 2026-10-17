Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in süresinin uzatılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in süresinin uzatılması çağrısında bulundu

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in süresinin uzatılmasını istediklerini, aksi halde uluslararası varlığı güvence altına alacak her formülü karşılayacaklarını söyledi. Avn, askeri heyetin 20 Ekim'de ABD'deki üçlü toplantıya katılacağını ve İsrail'in anlaşmaya uymadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasını istediklerini belirterek, Lübnan askeri heyetinin 20 Ekim'de ABD'de yapılacak üçlü toplantıya katılacağını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot başkanlığındaki bakanlar heyetini Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransız ticari uçuşlarının Beyrut'a yeniden başlatılması kararı ve Lübnan ordusu ile İç Güvenlik Güçlerine 3 yıl boyunca danışmanlık ve destek sağlayacak bir Avrupa misyonunun kurulmasındaki rolü dolayısıyla teşekkür etti.

" İsrail, güneydeki köy ve beldelere saldırmayı, buldozerlerle tahribat yapmayı, evleri yıkmayı ve çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engellemeyi sürdürüyor." diyen Avn, İsrail'in ABD himayesinde haziranda varılan çerçeve anlaşmasının hükümlerine uymadığını vurguladı.

Avn, İsrail'in güneydeki işgalinin sürmesinin, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı uyarınca güneydeki uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasını engellediğini kaydetti.

Lübnan askeri heyetinin 20 Ekim'de ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa kentinde yapılacak üçlü toplantıya katılacağını belirten Avn, heyetin İsrail'in gerilimi tırmandırmasına son verilmesi yönündeki taleplerini masaya taşıyacağını ifade etti. Avn, "Çerçeve anlaşmasıyla uyumlu sonuçlar elde edilmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını istediklerini aktaran Avn, bunun mümkün olmaması halinde güneyde uluslararası bir varlığı güvence altına alacak her türlü formülü memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise ülkesinin Avrupalı ortaklarıyla işbirliği içinde Lübnan'ın yanında durmayı ve ülkeye her alanda destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Barrot, Lübnan'ın egemenliğini desteklemek, Lübnan ordusunun yeniden konuşlanmasına yardımcı olmak ve ciddi sonuçlar doğurabilecek bir güvenlik boşluğunu önlemek için yeni bir uluslararası yapı oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail heyetleri, ABD himayesinde nisanda başlayan doğrudan müzakereler kapsamında siyasi ve askeri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: AA
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