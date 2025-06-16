Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Çatışma Uyarısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Avn, bölgedeki hassas durum karşısında Lübnan'ın istikrarını koruma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle "bölgedeki durumun ciddiyetine" dikkati çekerek, "Lübnan bölgesel çatışmalardan uzak tutulmalı. Bölgedeki gelişmelerin Lübnan'ın önündeki fırsatları etkilememesini temenni ediyorum." dedi.

Dünya Bankası ve uluslararası kurumların Lübnan'a yardım etmek istediğini belirten Avn, reform yasalarının Lübnan Meclisinde bir an önce uzlaşı ve çoğunluğun sağlanmasıyla kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.